Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer tödlich verletzt

Meschede (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:40 Uhr verunfallte ein 72-jähriger Mann aus Meschede am Hennesee. Er war mit seinem Fahrrad im Bereich "Ober der Hasselt" unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Der 72-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligtung eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams aus dem Oberbergischen Kreis. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle vollgesperrt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zum Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell