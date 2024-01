POL-HH: 240128-1. Erinnerung: Verkehrshinweis anlässlich mehrerer angemeldeter Traktorenaufzüge

Hamburg (ots) - Tatzeit: 25.01.2024, 16:58 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Legienstraße Gestern am frühen Abend erlitt ein 17-Jähriger in Hamburg-Billstedt im Zuge einer Auseinandersetzung lebensgefährliche Verletzungen, an denen er im Krankenhaus verstarb. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen. Nach den ersten Erkenntnissen ist es in ...

