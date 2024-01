Polizei Hamburg

POL-HH: 240126-1. 17-Jähriger nach Auseinandersetzung in Hamburg-Billstedt verstorben

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.01.2024, 16:58 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Legienstraße

Gestern am frühen Abend erlitt ein 17-Jähriger in Hamburg-Billstedt im Zuge einer Auseinandersetzung lebensgefährliche Verletzungen, an denen er im Krankenhaus verstarb. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den ersten Erkenntnissen ist es in Hamburg-Billstedt auf einem Vorplatz eines Wohngebäudes zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und einem Mann gekommen. Hierbei erlitt der Jugendliche mutmaßlich durch ein Messer lebensgefährliche Verletzungen. Der Verletzte flüchtete in die Billstedter Hauptstraße, wo Passanten auf ihn aufmerksam wurden. Eine kurz darauf eintreffende Rettungswagenbesatzung übernahm die Versorgung des Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der von der Polizei unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde auch eine Wohnung von Spezialkräften nach dem Täter durchsucht. Die Maßnahmen führten bislang nicht zum Antreffen eines Tatverdächtigen.

Der 17-Jährige erlag in der Nacht seinen Verletzungen. Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung der Familienangehörigen des Verstorbenen.

Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Hamburger Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der Tat übernommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Ah.

