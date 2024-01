Polizei Hamburg

POL-HH: 240126-2. Verkehrshinweis anlässlich mehrerer angemeldeter Traktorenaufzüge

Zeit: Montag, 29.01.2024, ab circa 07:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Aufgrund mehrerer für kommenden Montag angemeldeter Aufzüge mit dem Tenor "Gegen Steuer- und Bürokratiewahn", zu denen mehrere hundert Traktoren erwartet werden, warnt die Polizei vor erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet sowie auf Ausweichstrecken.

Vor dem Hintergrund der seit Mitte Dezember andauernden sogenannten Bauernproteste sind von jeweils einer Privatperson für kommenden Montag bislang fünf Traktorenaufzüge angemeldet worden, zu denen seitens der Veranstalter insgesamt bis zu 1.500 Fahrzeuge (überwiegend Traktoren) erwartet werden. Die Treckerkolonnen sollen jeweils gegen 07:30 Uhr aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen kommend in Bergedorf, Lurup, Rahlstedt, Rissen und Marmstorf die Landesgrenze passieren und von dort auf folgenden Strecken den Zwischenkundgebungsort Theodor-Heuss-Platz (Rotherbaum) erreichen:

Aufzug I (aus Bergedorf kommend):

Wentorfer Straße - Mohnhof - Bergedorfer Straße - Eiffestraße - Anckelmannplatz - Bürgerweide - Wallstraße - Lübecker Straße - Sechlingspforte - Schwanenwik - An der Alster - Kennedybrücke - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz

Aufzug II (aus Lurup kommend):

Luruper Hauptstraße - Luruper Chaussee - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz

Aufzug III (aus Rahlstedt kommend):

Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Sechlingspforte - Schwanenwik - An der Alster - Kennedybrücke - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz

Aufzug IV (aus Rissen kommend):

Wedeler Landstraße - Sülldorfer Landstraße - Osdorfer Landstraße - Osdorfer Weg - Von-Sauer-Straße - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz

Aufzug V (aus Marmstorf kommend):

Bremer Straße - Hohe Straße - B75/Wilhelmsburger Reichsstraße - Neuländer Straße - Hannoversche Straße - Brücke des 17. Juni - König-Georg-Deich - Georg-Wilhelm-Straße - Hohe-Schaar-Straße - Rethedamm - Neuhöfer Damm - Roßdamm - Ellerholzbrücke - Veddeler Damm - Am Saalehafen - Am Moldauhafen - Freihafenelbbrücke - Versmannstraße - Überseeallee - Shanghaiallee - Brooktorkai - Am Sandtorkai - Niederbaumbrücke - Baumwall - Vorsetzen - Johannisbollwerk - Bei den St. Pauli-Landungsbrücken - Helgoländerallee - Millerntorplatz - Glacischaussee - Holstenglacis - Karolinenstraße - Messeplatz - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz

Die Zwischenkundgebung soll von circa 10:00 bis 12:00 Uhr andauern. Seitens der Anmelder ist geplant, sich im Anschluss von Rotherbaum aus auf der jeweiligen Hinwegroute zurück bis an die Landesgrenze zu bewegen. Abschlusskundgebungen sind zurzeit nicht geplant.

Aufgrund der Aufzüge ist im gesamten Stadtgebiet sowie auf Ausweichstrecken mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Insofern bittet die Polizei eindringlich, soweit möglich, das Stadtgebiet zu umfahren. Darüber hinaus sind auch im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erhebliche Einschränkungen zu erwarten.

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage werden am Montag auf dem "X"-Kanal sowie auf der Homepage der Polizei Hamburg (https://www.polizei.hamburg/) bekannt gegeben. Auf dieser ist zudem ab sofort eine interaktive Stadtkarte mit den angemeldeten Versammlungsrouten zu finden, die fortlaufend aktualisiert wird. Darüber hinaus wird gebeten, auf Rundfunkdurchsagen zu achten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel anzumelden sind. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei.hamburg/versammlungsbehoerde-kontakt-554408

Für Auskünfte steht Medienvertreterinnen und Medienvertretern die Polizeipressestelle, wie gewohnt, ab 07:30 Uhr unter der Telefonnummer 040 4286-58888 zur Verfügung.

