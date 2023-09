POL-PDNR: 85jährige Frau sorgt durch das Mitführen zweier Gewehre für Polizeieinsatz

Hamm (Sieg) (ots) - Am späten Mittwochabend, zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr, kam es in der Ortslage Hamm (Sieg), im dortigen Ahornweg, zum Diebstahl eines schwarz-gelben Kleinkraftrades. Da die Täterschaft über keinen Fahrzeugschlüssel verfügte, wurde der Roller möglicherweise geschoben. Zeugen werde gebeten, sich an die Polizeiinspektion Altenkirchen (Tel.: 02681 946-0 oder E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

