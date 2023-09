POL-PDNR: Rollerdiebstahl

Wissen (Sieg) (ots) - Im Zeitraum 26.09., 19:00 Uhr bis 27.09.2023, 09:00 Uhr wurde aus einem geparkten Pkw in der Hermannstraße im Stadtgebiet Wissen Kraftstoff entwendet. Der bisher unbekannte Täter bohrte ein ca. 5 mm großes Loch in den Tank des Fahrzeuges und zapfte eine größere Menge Kraftstoff ab. Hinweise zu Tat und Täter an die Polizeiwache Wissen unter 02742-9350. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

