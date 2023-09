Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rotlichtverstoß führt beinahe zu Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Straßenhaus (ots)

Wie erst heute bekannt wurde, beabsichtigte eine Gruppe von Fußgängern am Montag, 25.09.2023 gegen 17:50 Uhr die Raiffeisenstraße / B 256 in Straßenhaus im Bereich einer Lichtzeichenanlage kurz vor der Einmündung zur Niederhonnefelder Straße zu überqueren. Ein herannahender PKW missachtete dabei jedoch das für ihn geltende Rotlicht, sodass es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Kind kam. Das Fahrzeug fuhr daraufhin in Richtung Neuwied weiter. Nur durch einen glücklichen Umstand gelangte das Kind zurück auf den Gehweg und blieb somit unverletzt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

