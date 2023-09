Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW durch Unbekannte beschädigt

Friesenhagen (ots)

Im Zeitraum Samstag, 23.09.2023, ca. 18:00 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 17:00 Uhr wurde ein auf einem Schotterparkplatz in der Strahlenbach in Friesenhagen geparkter PKW Suzuki Swift, vermutlich unabsichtlich durch eine Unbekannte Person im Bereich des Kofferraums beschädigt. Im benannten Zeitraum fand auch das diesjährige Erntedankfest Friesenhagen statt, weswegen der Parkplatz sowie der Bereich im Allgemeinen stark frequentiert waren. Wer kann Angaben zum Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

