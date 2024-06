Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (25.06.2024) kam es gegen 13:55 Uhr auf der Hauptstraße in Holzhausen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 70-jähriger Mann aus Lage stürzte mit seiner Honda, nachdem ein vorausfahrendes Fahrzeug plötzlich ohne erkennbaren Grund bremste. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Es wird vermutet, dass es sich um einen grauen Renault mit LIP-Kennzeichen handelt. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

