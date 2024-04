Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch

Täter entwenden Akku samt Ladegerät

Goch (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 5. April 2024, 13:15 Uhr, und Montagmorgen in den kleinen Anbau einer Kapelle auf dem Stadtfriedhof am Heribert-Teggers-Weg ein. Die Holztür des als Aufenthaltsraum genutzten Anbaus ohne direkten Zugang zur Kapelle wurde gewaltsam geöffnet und ein Ladegerät samt Akku sowie ein weiterer Akku entwendet. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell