POL-KLE: Emmerich - Parkender Opel Corsa beschädigt, Verursacher flüchtet

Am Samstag (06. April 2024) wurde gegen 07:45 Uhr ein auf dem Seitenstreifen der Bredenbachstraße in Emmerich abgestellter grauer Opel Corsa, zugelassen im Hochsauerlandkreis (Kennzeichen HSK-), beschädigt. Anhand der Unfallspuren und insbesondere anhand eines aufgefundenen rechten Seitenspiegels ist davon auszugehen, dass ein rotes Fahrzeug, möglichweise ein Mitsubishi, den geparkten Wagen bei der Vorbeifahrt touchiert hat. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer oder die Fahrerin. Der Spiegel wurde die aufnehmenden Beamten sichergestellt. Das Verkehrskommissariat in Emmerich sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (sp)

