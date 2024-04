Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Korrektur zur Meldung vom 05. April 2024, 08:00 Uhr, Einbruchschutz: Wie schütze ich mich wirksam vor einem Einbruch; Beginn des Vortrags ist um 14 Uhr

Kreis Kleve (ots)

Die Kreispolizeibehörde Kleve informiert im Rahmen eines kostenlosen Vortags, um sich bestmöglich gegen Einbrüche zu schützen. Den Vortrag "Einbruchschutz - Wie schütze ich mich wirksam vor einem Einbruch" wird Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang am Donnerstag den 11. April 2024, um 14:00 Uhr im Dienstgebäude an der Xantener Straße 29 in Kalkar halten. Themen werden der mechanische Einbruchschutz sowie die sinnvolle Erweiterung durch Smart-Home-Technik sein. An ausgestellten Exponaten wird die Funktionsweise von z.B. Schließmechanismen veranschaulicht. Die Kolleginnen und Kollegen werden im Anschluss für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Um eine telefonische oder schriftliche Anmeldung wird bis Mittwoch, 10. April 2024 gebeten. Hinweis: Der Vortragsraum befindet sich in der 1. Etage und ist nicht barrierefrei erreichbar. Telefon: 02824-88-1971 oder 1972 Mail: praevention.kleve@polizei.nrw.de (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell