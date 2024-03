POL-VIE: Willich: Tresore bei Einbruch entwendet

Schwalmtal-Waldniel (ots) - In der Nacht zu Samstag, um Mitternacht, meldete ein Zeuge einen Brand in der Sankt-Michael-Straße in Höhe eines Discounters. Nach ersten Ermittlungen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Hinweise. Falls Sie also Angaben zu dem oder den Tätern machen können, melden Sie sich bitte unter folgender Rufnummer der Polizei: 02162-377-0. /jk (323) ...

