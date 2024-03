POL-VIE: Mülltonne in Brand - Haben Sie Hinweise?

Niederkrüchten (ots) - Am Sonntag, 24. März, um 20:15 Uhr wurde ein 17-Jähriger aus Schwalmtal in der Mittelstraße in Niederkrüchten ausgeraubt. Mehrere Menschen standen an der dortigen Bushaltestelle und wurden von den Tatverdächtigen bedroht. Einer der drei hielt währenddessen ein Messer in der Hand. Als der 17-Jährige aus Angst sein Portemonnaie herausgab, flüchteten die drei Tatverdächtigen. Der Geschädigte ...

