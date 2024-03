Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erfolgreiche Festnahme nach Einbruch in Lagerhalle

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht zum Freitag, 22. März, 3 Uhr, erhielt die Polizei einen Notruf, dass es in der Rosentalstraße zu einem Einbruch gekommen sei und dass die Täter noch vor Ort seien. Der Anrufer hatte die Verdächtigen mithilfe einer Überwachungskamera gesichtet. Mit Unterstützung eines Diensthundes wurden der 29-Jährige und der 33-Jährige polnische Staatsangehörige gestellt. Die Einsatzkräfte konnten bei ihnen mehrere Taschen mit Kupferkabeln, Werkzeug und ein Kupfergestell sicherstellen. Beide Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden vorläufig festgenommen. /jk (321)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell