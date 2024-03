POL-VIE: Viersen: Einbruch in Reihenhaus - Täter gehen leer aus

Viersen-Boisheim (ots) - Nach einer Fahndung mit Hubschrauber und Diensthunden konnte die Polizei am Sonntagnachmittag und -abend zwei Männer vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, in ein Haus am Alt-Breyeller-Weg in Boisheim eingedrungen zu sein. Gegen 14 Uhr hatte ein heimkehrendes Ehepaar einen Mann im Haus festgestellt, der den Hausbewohner mit einem Messer bedrohte und kurz darauf durch ein Fenster ...

mehr