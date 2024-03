Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Bockert: Falsche Polizei - Frau wird Opfer von Betrügern

Viersen-Bockert (ots)

Eine 84-jährige aus Bockert wurde am 23. März Opfer eines Betrügers. Gegen 20.30 Uhr erhielt sie einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der sie aufforderte, sofort alle Jalousien herunterzulassen, da sie angeblich kurz davor stand, ausgeraubt zu werden. Außerdem forderte der Unbekannte die Dame auf, alle Wertgegenstände in einen Topf zu legen und diesen an einen Kollegen zu übergeben. Die Frau folgte den Anweisungen, und gegen 21.30 Uhr erschien ein unbekannter Mann an ihrer Haustür, dem sie ihre Wertgegenstände übergab. Bitte seien Sie stets achtsam. Die Polizei würde Sie niemals anrufen und nach Ihren persönlichen Wertgegenständen fragen. Falls Sie zum genannten Fall Informationen haben, melden Sie diese bitte der Polizei unter folgender Rufnummer: 02162-377-0. /jk (318)

