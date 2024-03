Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Zwei Festnahmen nach Einbruch

Viersen-Boisheim (ots)

Nach einer Fahndung mit Hubschrauber und Diensthunden konnte die Polizei am Sonntagnachmittag und -abend zwei Männer vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, in ein Haus am Alt-Breyeller-Weg in Boisheim eingedrungen zu sein.

Gegen 14 Uhr hatte ein heimkehrendes Ehepaar einen Mann im Haus festgestellt, der den Hausbewohner mit einem Messer bedrohte und kurz darauf durch ein Fenster flüchtete. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort kristallisierte sich heraus, dass es möglicherweise zwei Tatverdächtige geben könnte.

Nach einer Suche mit Hubschrauber und Diensthunden wurde ein erster Mann gegen 15.30 Uhr vorläufig festgenommen. Unter anderem Hinweise aus der Bevölkerung führten dazu, dass auch ein zweiter Mann gegen 19 Uhr vorläufig festgenommen werden konnte. Es handelt sich um einen 37- und einen 38-Jährigen aus Polen, die beide nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügen.

Ob es einen Zusammenhang mit drei weiteren Taten - einem Einbruch an der Bonesender Straße, bei dem am Vormittag auch bereits ein Hubschrauber zur Suche eingesetzt worden war, und zwei Einbruchsversuchen an der Straße Klinkhammer - gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /hei (317)

