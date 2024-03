Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte dringen in Gaststätte ein - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In eine Gaststätte eingedrungen sind noch unbekannte Täter am Montagmorgen in Pforzheim.

Die Einbrecher verschafften sich über ein angrenzendes Treppenhaus gegen 07:45 Uhr Zutritt in eine in der Zehnthofstraße befindliche Gaststätte. Dort entwendeten die Eindringlinge Bargeld, wobei die konkrete Höhe des Diebstahlschadens Gegenstand laufender Ermittlungen ist.

Der Ermittlungsdienst des Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

