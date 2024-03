Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Exhibitionist belästigt junge Frau - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Durch einen Exhibitionisten belästigt worden ist am Montagabend eine Jugendliche im Bereich des Bahnhofs Mühlacker.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich die junge Frau gegen 19:15 Uhr an einer Bushaltestelle beim Bahnhof Mühlacker, als sie eine männliche Person mit entblößtem Glied wahrnahm. Der Mann soll die junge Frau hierbei angestarrt und in der Folge an ihr vorbeigelaufen sein. In kurzer Entfernung soll der Unbekannte anschließend an seinem Glied manipuliert haben, weshalb die Jugendliche der Situation entfloh und weglief. Der Täter entfernte sich ebenfalls.

Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Dieser wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, schlanke Statur, trug einen Vollbart. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Unbekannte eine schwarze Winterjacke und eine dunkle Stoffhose.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell