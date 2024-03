POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Dachstuhlbrand: Eine Person mit Hubschrauber in Klink gebracht

Mühlacker (ots) - Am Montagmittag hat sich in Mühlacker ein Wohnungseinbruch ereignet. Der Täter drang im Zeitraum zwischen 12 und 13 Uhr in die in einem Mehrparteienhaus in der Bismarckstraße befindliche Wohnung ein und durchsuchte einen Schrank sowie eine Kommode. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter ...

