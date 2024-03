POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Lagerräume - Arbeitsgeräte entwendet

Pforzheim (ots) - Rund 2000 Euro Bargeld haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Waschsalon am Sonntagmorgen in der Nordstadt erbeutet. Über eine aufgebrochene Tür gelangte die Täterschaft, gegen 2:30 Uhr, in den in der Lützowstraße befindlichen Salon. Im weiteren Verlauf machten sich die Unbekannten am Kassenschrank zu schaffen und flüchteten letztlich ...

