POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Pforzheim (ots) - Ein 34-Jähriger steht im Verdacht, als Fahrer eines Lkw einen Verkehrsunfall in Pforzheim unter Drogeneinfluss verursacht zu haben. Der 34-Jährige soll am Samstag gegen Mitternacht in der Bahnhofstraße beim Ausparken ein geparktes Auto geschrammt haben. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro. Während der ...

