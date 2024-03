Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Parkrempler führt zu Strafanzeigen

Ein 34-Jähriger steht im Verdacht, als Fahrer eines Lkw einen Verkehrsunfall in Pforzheim unter Drogeneinfluss verursacht zu haben.

Der 34-Jährige soll am Samstag gegen Mitternacht in der Bahnhofstraße beim Ausparken ein geparktes Auto geschrammt haben. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der mutmaßliche Lkw-Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Weiter nahmen die Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum wahr, weshalb sie mit dem 34-Jährigen einen entsprechenden Vortest durchführten. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, da der Test ein positives Ergebnis auf Cannabis und Amphetamin aufwies. Außerdem wurden Betäubungsmittel bei dem Mann aufgefunden. In Folge dessen wurde der 34-Jährige für eine Blutprobe auf ein Polizeirevier gebracht. Es erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.

