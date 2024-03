POL-VIE: Radfahrer Kollision - Frau wird leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 20. März, 19 Uhr, und dem 21. März, 7 Uhr, brachen Unbekannte in einen Rohbau in der Sankt-Florian-Straße in Süchteln ein. Der oder die Täter entwendeten Kupferkabel, Kupferrohre und Werkzeuge. Falls Sie verdächtige Beobachtungen zu besagtem Zeitpunkt gemacht haben, bitten wir Sie, diese der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (313) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen ...

