Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei stellt geschleuste Personen in LKW fest

Bietingen (ots)

Nach Hinweis eines serbischen Lastwagenfahrers haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Grenzübergang Bietingen/Thayngen auf der Ladefläche eines Aufliegers drei mutmaßlich geschleuste Jugendliche entdeckt.

Am Montagmittag (29. Januar 2024) verständigte der 39-jährige Fahrer eines LKW aus Serbien Einsatzkräfte der Bundespolizei. Zuvor war der serbische Staatsangehörige während seiner Pause vor der beabsichtigten Ausreise in die Schweiz durch einen Zeugen geweckt worden, der winkende Hände und Hilferufe von dessen Ladefläche vernommen hatte. Im Beisein der Bundespolizisten öffnete der Fahrer wenig später den heckseits verplompten Auflieger. Im Innenraum stellten die Beamten drei männliche Jugendliche ohne Ausweisdokumente fest. Ersten Informationen zufolge sollen die Minderjährigen mit Unterstützung einer bisher unbekannten Person auf der Fahrt von Serbien über Kroatien, Slowenien und Österreich auf einem Parkplatz die Ladefläche betreten haben. Der genaue Zustiegsort ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Die afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 14, 17 und 17 Jahren waren in einem den Umständen entsprechend guten gesundheitlichen Zustand und äußerten unmittelbar ein Schutzersuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Minderjährigen an das zuständige Jugendamt übergeben. Der Fahrer des Lastwagens konnte seine Fahrt in die Schweiz fortsetzen.

Zum Tathergang und den Hintergründen der mutmaßlichen Schleusung sowie zum Verdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts in drei Fällen ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Konstanz.

