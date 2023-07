BPOLI-KA: (Pforzheim) Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Mannheim (ots) - Am Samstagabend (15. Juli) hat bislang unbekannte Täterschaft im Zug zwei Männer bestohlen. Der Sachschaden geht in die Zehntausende. Gegen 19:45 Uhr befanden sich die beiden Geschädigten im ICE 613 (Laufweg: Flughafen Frankfurt/ Main - Mannheim Hauptbahnhof). Hierbei verstauten die Personen ihre Koffer in der Gepäckablage des Wagens 5 und begaben sich in den Speisewagen. Ihr Gepäck verblieb dabei in ...

