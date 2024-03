Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Viele verletzte Verkehrsteilnehmer am Wochenende

Kreis Viersen (ots)

Im Kreis Viersen kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen sich Verkehrsteilnehmer teilweise schwer verletzten.

Bereits Freitagmorgen um 9:45 Uhr nahm ein Einsatzteam der Polizei Viersen einen Unfall auf der Zillessen-Allee in Kaldenkirchen auf. Ein 37-jähriger Autofahrer wollte auf der Allee eine 180 Grad Wende durchführen. Hierzu fuhr er zunächst auf die rechten Parkstreifen. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Nettetal ging davon aus, dass der Autofahrer auf dem parkstreifen parken würde und fuhr auf der Fahrbahn an dem Auto des 37-Jährigen vorbei. Dieser schwenkte jedoch wieder in die Fahrbahnmitte und traf den Motorradfahrer im Stoßstangenbereich. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

24 Stunden später kollidierten eine 73-jährige Autofahrerin aus Schwalmtal und eine 56-jährige Grefratherin auf dem Fahrrad auf der Brabanter Straße in Dülken. Die Autofahrerin bog mit dem Auto von einem Parkplatz auf die Brabanter Straße ab. Dabei übersah die Frau die bevorrechtigte und von rechts kommende Radfahrerin. Auf dem Radweg kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 56-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntagmorgen, um 6:30 Uhr, gab es mehrere Verletzte nach einem Verkehrsunfall auf der Straße Speck in Schaag. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Issum war mit einem 37-jährigen Beifahrer auf der Straße unterwegs und bog nach links auf einen Parkplatz ab. Eine dahinterfahrende 20-jährige Nettetalerin wollte das Auto der 32-Jährigen noch links überholen. Dabei traf sie die Fahrerseite der Frau aus Issum. Diese wurde durch die Kollision schwer verletzt und konnte zunächst nichts selbstständig aus dem Fahrzeug steigen. Neben der 32-Jährigen wurden auch ihr Beifahrer, die 20-Jährige sowie deren zwei Beifahrer (m, 23; w, 17) leicht verletzt. Die freiwillig durchgeführten Atemalkohol- und Drogenvortest bei der 20-Jährigen verliefen positiv. Der Nettetalerin wurde von einem Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

In allen Fällen fertigten die Kolleginnen und Kollegen Anzeigen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. /cb (320)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell