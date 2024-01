POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Westerburg Gershasen (ots) - Am 25.01.2024, gegen 18:29 Uhr ereignete sich im Bereich der L288 (Abfahrt Gershasen) ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Schwere der Verletzungen dauern bislang noch an, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

