Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hellenhahn-Schellenberg - Verkehrskontrolle führt zum Auffinden von Diebesgut in Höhe von ca. 2.200EUR

Hellenhahn-Schellenberg (ots)

Am 23.01.2024 erfolgte um ca. 17:45 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem PKW mit italienischer Zulassung in der Pottumer Straße in Hellenhahn-Schellenberg. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Zudem wurden im Fahrzeug 10 Einkaufstaschen mit vermeintlichem Diebesgut von einer Discounter-Kette (überwiegend Hygieneartikel und Lebensmittel) aufgefunden werden; Eigentumsnachweise konnte nicht vorgelegt werden. Neben dem Fahrer befand sich noch die Lebensgefährtin und das gemeinsame 3-jährige Kind im Fahrzeug.

Beim Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Wert der sichergestellten Gegenstände betrug nach einer Sichtung ca. 2.200EUR. Beide Beschuldigte wurden erkennungsdienstlich behandelt. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurden keine weiteren Folgemaßnahmen getroffen. Es wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Im Anschluss wurden die Personen aus der Maßnahme entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell