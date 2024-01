Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg- Verkehrsunfall mit Flucht- ZEUGEN GESUCHT!

Hachenburg (ots)

Am 23.01.2024 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein geparkter PKW, Marke VW, Typ Touareg, Farbe Grau, von bislang unbekannten Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz der Saynstraße 38, in 57627 Hachenburg beschädigt.

Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer: 02662-95580 telefonisch in Verbindung zu setzen.

