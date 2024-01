POL-PDMT: 8 glatteisbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der PI Westerburg

Westernohe (ots) - Westernohe - Am Dienstag, den 23.01.2024, ereignete sich gegen 06:12 Uhr ein Verkehrsunfall mit insgesamt 7 beteiligten Fahrzeugen auf der L298 zwischen Rennerod und Westernohe. Glatteisbedingt geriet ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Rennerod in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem PKW. Aufgrund der Witterungslage rutschten 5 weitere Fahrzeuge in die ...

mehr