POL-HI: Täter entwenden Bargeld aus Wohnwagen

Hildesheim (ots) - Sibbesse / Almstedt (rst). Am Samstag, den 21.10.2023, um ca. 15:30 Uhr, parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren grauen Audi A4 auf einer dafür vorgesehenen Rasenfläche neben dem Sportplatz in Almstedt in der Jahnstraße. Als sie etwa zwei Stunden später wieder zu ihrem Pkw kam, bemerkte sie einen Unfallschaden an der hinteren Tür auf der ...

mehr