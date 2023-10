Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl im Lagerraum einer Schule

Hildesheim (ots)

Ottbergen (web) - In der Zeit von Mittwoch 18.10.2023 - 13:00 Uhr bis zum Montag 23.10.2023 - 07:00 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter in einen auf dem Schulgelände befindlichen Lagerraum der Richard-von-Weizäcker-Schule (Waldstraße) in Ottbergen ein.

Aus dem Lagerraum wurden diverse Gartengeräte (u. a. Akku-Sensen, Motorheckenscheren) im Wert von rund 3.500 Euro entwendet.

Möglicherweise gibt es Personen, die in dem o. g. Tatzeitraum verdächtige Umstände/ Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

