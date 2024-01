Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Eisglatte Fahrbahnen im Bereich Nastätten/Holzhausen/St. Goarshausen

Bereich Nastätten/St. Goarshausen (ots)

Im Berufsverkehr am heutigen Dienstagmorgen kam es bis 09:00 Uhr zu insgesamt 7 Verkehrsunfällen aufgrund winterglatten Fahrbahnen. Zwischen Bettendorf und Nastätten und Miehlen und Hainau rutschten jeweils Fahrzeuge in den Straßengraben, wobei die Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Die K76 zwischen Miehlen und Hainau musste ca. eine halbe Stunde wegen der Bergung der Fahrzeugführerin voll gesperrt werden. Die anderen Unfälle ereigneten sich im Wellmicher Bachtal und auf der B 274 bei Holzhausen in Richtung Rettert in Höhe des Schwimmbades. Dabei blieben die Verkehrsteilnehmer glücklicherweise unverletzt.

