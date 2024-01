POL-PDMT: Kirburg- Verkehrsunfall mit Flucht- ZEUGEN GESUCHT !!!

Steinebach an der Wied (ots) - Gegen 20:45 Uhr am Sonntag, 21.01.2024, wurde der Rettungsleitstelle ein brennender Stromkasten am Campingplatz Dreifelder Weiher, Gemarkung Steinebach an der Wied, gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei war kein Brand mehr feststellbar. Möglicherweise wurde durch Tauwasser ein Kurzschluss verursacht. Derzeit scheint der Strom in den umliegenden Gemeinden, Steinebach mit ...

mehr