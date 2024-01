Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Steinebach an der Wied, Dreifelden - Stromausfall

Steinebach an der Wied (ots)

Gegen 20:45 Uhr am Sonntag, 21.01.2024, wurde der Rettungsleitstelle ein brennender Stromkasten am Campingplatz Dreifelder Weiher, Gemarkung Steinebach an der Wied, gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei war kein Brand mehr feststellbar. Möglicherweise wurde durch Tauwasser ein Kurzschluss verursacht. Derzeit scheint der Strom in den umliegenden Gemeinden, Steinebach mit Ortsteilen sowie Dreifelden ausgefallen zu sein. Der Netzbetreiber ist bereits informiert und durch einen Service-Techniker vor Ort vertreten, der an der Störungsbehebung arbeitet. Wann der Strom wieder eingeschaltet werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Von Rückfragen bitten wir ausdrücklich abzusehen. Alle erforderlichen Stellen wissen Bescheid.

