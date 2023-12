Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Forchtenberg-Ernsbach: Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage war vermutlich der Auslöser für einen Großeinsatz der Feuerwehr am Dienstagabend in Ernsbach. Gegen 19.20 Uhr bemerkte eine 48-Jährige im Keller ihres Wohnhauses im Zweiflinger Weg eine starke Rauchentwicklung. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr und verließ mit den drei weiteren Bewohnern das Gebäude. Aufgrund der zunächst unklaren Lage kam die Feuerwehr mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Diese stellten im Anschluss fest, dass wohl ein technischer Defekt an der Pelletheizung im Keller der Grund für die starke Rauchentwicklung war. Zu einer Flammenbildung außerhalb der Brennkammer kam es nicht. Letztendlich entstand weder Personen- noch Sachschaden.

A6/Öhringen: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls auf der Autobahn 6 am Montagmittag. Gegen 12.30 Uhr war eine 75-Jährige mit ihrem BMW zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und circa 100 Meter im Grünstreifen weiterfuhr. Hierbei überfuhr der Pkw mehrere Leitpfosten und riss zwei Verkehrsschilder aus der Verankerung. Die Fahrerin und ihr 80-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

