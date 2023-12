Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fahrer eines weißen E-Autos gesucht

Nachdem der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen E-Autos am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 290 durch einen waghalsigen Überholvorgang eines Transporter-Fahrers gefährdet wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15.15 Uhr fuhr der Fahrer des weißen Transporters mit geschlossenem Kastenaufbau und Heilbronner Kennzeichen auf der B290 von Bad Mergentheim kommend in Richtung Tauberbischofsheim. Kurz nach der Ortsausfahrt Edelfingen, auf der Geraden, überholte er zunächst einen BMW mit Anhänger und anschließend einen Ford. Bereits während der BMW überholt wurde, konnte dessen Fahrer wahrnehmen, dass mehrere Fahrzeuge aus Richtung Unterbalbach entgegenkamen. Trotzdem setzte der Lenker des Transporters den Überholvorgang fort. Aus diesem Grund musste die Fahrerin oder der Fahrer eines weißen E-Autos, welches auf der Gegenfahrbahn fuhr, nach rechts an den Fahrbahnrand ausweichen und eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden. Der weiße Van fuhr anschließend weiter und überholte erneut trotz Gegenverkehr. Ob es zu einer erneuten Gefährdung kam kann derzeit nicht gesagt werden. Daher sucht die Polizei nun Verkehrsteilnehmer die Angaben zum Fahrverhalten des Transporter-Fahrers machen können oder durch diesen gefährdet wurden, insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des weißen E-Autos. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeiposten Bad Mergentheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursacht eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagabend in Tauberbischofsheim und flüchtete anschließend. Eine 26-Jährige hatte ihren Renault gegen 17.30 Uhr in der Weickstraße, gegenüber der Einfahrt eines Restaurants, abgestellt. Als sie gegen 21.05 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen fest. Vermutlich war der Verursacher zuvor vom Parkplatz des Restaurants herausgefahren und stieß hierbei mit der Anhängerkupplung gegen den geparkten Renault. Nach dem Unfall fuhr die Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Lauda-Königshofen-Unterbalbach: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Vereinsheim in Unterbalbach. Zwischen Mittwoch, den 20.12.2023, 21 Uhr, und Dienstag, den 26.12.2023, 10.30 Uhr, brachen der oder die Täter die Hintertüre des Gebäudes in der Straße "Am Vogelsberg" auf und gelangten so ins Innere. Hier wurde im Anschluss ein Sparschwein mit einem geringen Bargeldbetrag und vermutlich Alkoholika entwendet. Der verursachte Sachschaden an der Türe wird auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Schmierereien an ehemaligem Postgebäude - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten am Morgen des 18.12.2023 ein Gebäude in Wertheim. Zwischen 8 Uhr und 10.35 Uhr machten sich die Schmierfinken an dem ehemaligen Postgebäude in der Poststraße zu schaffen und malten mit weißer Farbe diverse Tic Tac Toe - Spielfelder und andere Schmierereien auf die Außenfassade. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angabe zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell