POL-DO: Schwerpunkteinsätze in der Dortmunder Innenstadt von Polizei, Ordnungsamt und Zoll

Die Schwerpunkteinsätze der Polizei Dortmund in der Innenstadt dauern an. Am vergangenen Freitag (24. November 2023) kontrollierten Polizei, Ordnungsamt und Zoll mehrere Shisha-Bars. Die Kolleginnen und Kollegen des Zolls stellten in einer Bar illegal hergestellten Tabak sicher. Durch die Stadt Dortmund wurden 7.000 Euro Rückstände bei der Stadtkasse eingetrieben. In einer weiteren Bar ahndeten Zoll und Ordnungsamt weitere Verstöße, Einsatzkräfte der Polizei stellten 2.250 Euro Bargeld zur präventiven Gewinnabschöpfung sicher. Der Mann konnte keine plausiblen Angaben machen, woher das Geld stammte.

Im weiteren Verlauf des Präsenzeinsatzes (25. November) konnten die Einsatzkräfte eine Person antreffen, die diverse Tütchen mit Betäubungsmittel mit sich führte sowie 330 Euro Bargeld. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Am Wallring trafen die Polizisten auf einen Mann, der augenscheinlich versuchte, in Autos einzubrechen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde dieser ins Polizeigewahrsam gebracht.

Am 30. November vollstreckten die Beamten drei Haftbefehle. Eine Person konnte den Haftbefehl durch eine Zahlung begleichen. Rund um den Dietrich-Keuning-Park stellten die Polizisten mehrere Personen mit Betäubungsmitteln sicher. Sie leiteten Strafverfahren ein und sprachen den Personen Platzverweise aus. Auch in der Priorstraße trafen die Einsatzkräfte eine Person mit Betäubungsmittel an. Ein Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

