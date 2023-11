Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Golf-Fahrerin gesucht

Lippstadt (ots)

Am 7. November kam es gegen 13 Uhr auf der Nepomukstraße in Höhe der Einmündung der Straße Am Erlbusch zu einem Verkehrsunfall. Zunächst befuhr ein 46-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Opel die Nepomukstraße in Richtung Benninghausen. Unvermittelt fuhr ein bislang unbekannter weißer VW Golf aus der Straße Am Erlbusch in die Nepomukstraße ein und bog anschließend in Richtung Overhagen ab. Der 46-Jährige konnte durch ein Bremsmanöver einen Zusammenstoß mit dem Golf vermeiden. Ein hinter dem Opel befindlicher 22-jähriger Mann aus Welver konnte ebenfalls durch starkes Bremsen seines Skoda einen Aufprall verhindern. Dies gelang einem 60-jährigen Honda-Fahrer aus Erwitte, der sich wiederum hinter dem Skoda befand, nicht mehr. Trotz eines eingeleiteten Bremsvorganges stürzte er mit seinem Krad auf die Fahrbahn. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Das Zweirad wurde bei dem Sturz jedoch beschädigt. Die Golf-Fahrerin - vermutlich mit langen dunklen Haaren - setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Verkehrsunfalles gekümmert zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

