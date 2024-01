POL-PDMT: Erstmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Hellenhahn-Schellenberg (ots) - Am 23.01.2024 erfolgte um ca. 17:45 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem PKW mit italienischer Zulassung in der Pottumer Straße in Hellenhahn-Schellenberg. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Zudem wurden im Fahrzeug 10 ...

mehr