Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Freilingen und Montabaur (ots)

Am 23.01.2024 kontrollierte die Polizei aus Montabaur zwei PKW-Fahrer, die beide unter dem Einfluss von Drogen standen. Um 12:05 Uhr wurde ein 22-jähriger Westerwälder auf der B8 in Freilingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem jungen Fahrer waren drogentypische Konsumanzeichen feststellbar und ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Um 14:55 Uhr wurde ein weiterer PKW-Fahrer, ein 44-jähriger Mann aus der VG Montabaur, in der Bahnallee von Montabaur kontrolliert. Auch bei ihm bestand der Verdacht auf einen zeitnah zurückliegenden Drogenkonsum und auch hier bestätigte sich dies durch ein positives Testergebnis. Da vorliegend chemische Drogen Gegenstand der Untersuchung sind, wurde dem Fahrer ebenfalls eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Beide PKW-Fahrer müssen sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz, als auch in einem Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

