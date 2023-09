Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Eigenwillige Überführungsfahrt auf der A 4 endet in Jena!

Jena (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 03:40 Uhr, wurde eine Streife der Autobahnpolizei Thüringen auf der A 4 Richtung Dresden in Höhe der AS Bucha von einem dunklen Mercedes SUV mit hoher Geschwindigkeit überholt. Die Beamten entschlossen sich zur Nacheile, da das angebrachten Kennzeichen entstempelt waren. An der AS Jena/Zentrum konnte das Fahrzeug einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Hierbei bestätigte sich der Verdacht der entstempelten Kennzeichen. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Rheinland-Pfalz wollte dabei sein neu erworbenes Fahrzeug nach Berlin zum neuen Wohnort überführen, um es dann dort zu zulassen. Durch die Beamten wurden mehrere Anzeigen gegen den Fahrzeugführer eingeleitet und an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell