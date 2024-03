Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Jugendlicher wird ausgeraubt

Niederkrüchten (ots)

Am Sonntag, 24. März, um 20:15 Uhr wurde ein 17-Jähriger aus Schwalmtal in der Mittelstraße in Niederkrüchten ausgeraubt. Mehrere Menschen standen an der dortigen Bushaltestelle und wurden von den Tatverdächtigen bedroht. Einer der drei hielt währenddessen ein Messer in der Hand. Als der 17-Jährige aus Angst sein Portemonnaie herausgab, flüchteten die drei Tatverdächtigen. Der Geschädigte und die Zeugen beschreiben die drei wie folgt: Der erste ist etwa 22 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hat einen Vollbart, war schwarz gekleidet und trug eine Kappe. Der zweite Tatverdächtige ist 180-185 cm groß, 19-20 Jahre alt und dünn. Zu dem dritten konnten die Zeugen keine Aussage machen, da er nur unscheinbar im Hintergrund stand. Falls Sie Angaben zu den Tätern machen können, melden Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer: 02162-377-0. /jk (322)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell