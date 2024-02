Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erhebliche Verstöße bei drei LKW

B10/Hinterweidenthal (ots)

Am Donnerstag, den 21.02.2024, konnten im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr zwei französische Holztransporter und ein slowenischer Sattelzug mit schwerwiegenden Verstößen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Holztransporter fielen beide aufgrund ihrer augenscheinlich hohen Beladung auf. Bei der Wägung der Holztransporter konnte bei einem eine Überladung um 23%, bei dem anderen sogar um 39% festgestellt werden. Bei dem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 40t ergibt dies eine Gewichtsüberschreitung von über 9t bzw. über 15t. Der Fahrer des leichteren Holztransporters durfte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 405EUR, der schwerere in Höhe von 785EUR, vor Ort bezahlen. Beide Holztransporter mussten zum Teil entladen werden und durften ihre Fahrt mit 40t fortsetzen. Der slowenische Sattelzug fiel aufgrund seiner stark ausgebeulten Seitenplanen auf. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle wurde eine Breitenvermessung durchgeführt, die eine Gesamtbreite von 2,73m (bei erlaubten 2,55m) ergab. Grund waren über 13t falsch beladene und nicht gesicherte Pflanzen, die sich durch die Fahrtbewegung immer weiter nach unten und außen drückten. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt, jedoch vollständig, bis die Ladung komplett auf einen geeigneten Sattelzug umgeladen wurde. Hier wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 85EUR erhoben. In allen drei Fällen wird gegen das Halterunternehmen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eröffnet. Hier wird ein Verfahren zur Gewinnabschöpfung angestrebt. |pidn

