POL-PDPS: Unfallflucht in Waldfischbach-Burgalben

Waldfischbach-Burgalben (ots) - In der Zeit vom 16. - 19.02.2024 beschädigten unbekannte Täter ein in der Goethestraße in Waldfischbach-Burgalben geparkten Pkw. Türgriff und Türschloss auf der Beifahrerseite des Pkw wurden herausgerissen bzw. eingestochen und entfernt. Hinweise zu Beobachtungen im fraglichen Zeitraum im Bereich der Goethestraße und angrenzender Straßen in Waldfischbach bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben Tel. 06333-9270. ...

