Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ergänzungsmeldung: Mann bei Brand verletzt

Keine Hinweise auf Straftat

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Mittwochabend (27.09.2023) in der Bad Nauheimer Straße zu einem Brand kam, bei dem ein Mann verletzt wurde (wir haben berichtet), haben die polizeilichen Ermittlungen am Donnerstag (28.09.2023) keine Hinweise auf eine Straftat ergeben.

Beamte des Kommissariats 10 haben sowohl den Brandort intensiv untersucht, als auch Vernehmungen durchgeführt.

Aufgrund des Ermittlungsergebnisses gehen die Beamten derzeit davon aus, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts eines Gegenstandes in dem Einkaufswagen entstanden ist, in dem der 60-jährige Mann sein Eigentum aufbewahrte. In der Folge versuchte er das Feuer zu löschen beziehungsweise seine Sachen zu retten. Hierbei gerieten Teile seiner Kleidung und seine Schuhe in Brand.

Der Mann konnte das Krankenhaus bereits am Donnerstagmorgen wieder verlassen. Nach seiner Vernehmung haben sich die Ermittler um eine Unterbringung, neue Kleidung und Essen für ihn gekümmert.

Hinweise auf Jugendliche, die möglicherweise in der Nähe des Brandorts waren, haben sich nicht bestätigt.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5613766

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell