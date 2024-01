Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kirchheim an der Weinstraße - Verkehrsunfallflucht auf der B271

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 06.01.2024 um 17:55 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger mit seinem PKW die B271 von Bad Dürkheim in Fahrtrichtung Grünstadt. Ein bisher unbekannter Fahrer eines dunklen PKWs kam dem 42-Jährigen auf der B271 entgegen und fuhr in Richtung Bad Dürkheim. Der unbekannte Fahrer geriet in der Nähe der Autobahnauffahrt zwischen Grünstadt und Kirchheim teils auf die Fahrbahn des 42-Jährigen und kollidierte mit dessen Außenspiegel, wodurch dieser beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer und Unfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt ohne anzuhalten bzw. einen Personalienaustausch zu ermöglichen fort. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359-93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

