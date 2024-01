Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Forst an der Weinstraße (ots)

Am 06.01.2024 gegen 22:45 Uhr meldete ein Zeuge ein verunfalltes Fahrzeug in der Weinstraße in 67147 Forst. Dieses hat zuvor ein dortiges Verkehrsschild umgefahren. Der verantwortliche Fahrzeugführer befand sich nicht mehr vor Ort. Durch zwei unabhängige Zeugen, die sich kurz nachdem Unfallgeschehen bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim meldeten, konnte der 47-jährige Fahrzeugführer im Anschluss an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser war stark alkoholisiert, sodass diesem auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 47 Jahre alten Mannes wurde zum zwecke der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Der 47-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

